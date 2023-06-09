Украина призвала Россию дать доступ на левобережье Днепра

Украина и часть стран Запада призвали Россию предоставить доступ на левый берег Днепра для гуманитарных работников в связи с разрушением Каховской ГЭС. Заявление зачитали в ООН.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра <…> для гуманитарных сотрудников, в частности для ООН и Международного комитета Красного Креста, в целях оказания помощи местному населению», — цитирует ТАСС украинского постпреда Сергея Кислицу.

ООН продолжает усилия для получения доступа в подконтрольные России районы, сообщил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 метров. Погибли семь человек, по данным врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Эвакуация потребовалась5 тысячам жителей 35 населенных пунктов трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. В правого (украинского) берега Днепра эвакуированы 2339 человек.