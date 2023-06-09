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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украина призвала Россию дать доступ на левобережье Днепра

Источник:
Sibnet.ru
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Прорыв плотины Каховской ГЭС
Фото: European Union, Sentinel-2 Imagery

Украина и часть стран Запада призвали Россию предоставить доступ на левый берег Днепра для гуманитарных работников в связи с разрушением Каховской ГЭС. Заявление зачитали в ООН.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра <…> для гуманитарных сотрудников, в частности для ООН и Международного комитета Красного Креста, в целях оказания помощи местному населению», — цитирует ТАСС украинского постпреда Сергея Кислицу.

ООН продолжает усилия для получения доступа в подконтрольные России районы, сообщил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 метров. Погибли семь человек, по данным врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Эвакуация потребовалась5 тысячам жителей 35 населенных пунктов трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. В правого (украинского) берега Днепра эвакуированы 2339 человек.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

Asd10

Так вот зачем плотину взорвали хохлы... Что бы ООН впутать. Типа спасите - помогите материально и миротворцев...