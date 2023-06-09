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Влад Соколовский сыграет в русской версии «Постучись в мою дверь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Певец и актер Влад Соколовский сыграет в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» друга главного героя, сообщила пресс-служба ТНТ.

Когда стало известно, что Соколовский сыграет в адаптации турецкого серила, в Сети его назвали русским Серканом Болатом. Но он развеял эти слухи.

«Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне очень присущи. И в сериале это как раз зона ответственности моего героя», — цитирует Соколовского телеканал.

Известно, что в сериале снимется сын директора ТНТ Тины Канделаки Лео. Именно он из всех заявленных артистов больше всего по типажу подходит на главную роль.

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