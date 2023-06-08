Почему летом нужно всегда носить солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки нужно носить постоянно, так как они защищают глаза от вредных УФ-лучей, которые в большом количестве попадают на человека не только в солнечную погоду, но и в облачную, рассказала врач-офтальмолог Валентина Меркулова.

«В избыточном количестве УФ лучи ускоряют возрастные изменения в тканях глаза, являются факторами риска развития некоторых заболеваний глаз и повышают риски онкологических заболеваний кожи вокруг глаз», — напомнила эксперт.

Меркулова уточнила, что очки обязательно должны иметь соответствующие фильтры, поэтому их необходимо покупать только в салонах оптики. При покупке в других местах очки могут иметь затемнение, но не иметь защитных фильтров и будут только вредить глазам.

Дело в том, что за темными стеклами зрачки расширяются, при отсутствии защитных фильтров глава получат еще больше вредного ультрафиолетового излучения. При этом по степени затемнения очки делятся на несколько категорий.

Первая и вторая степени предназначены для городских жителей средней полосы России. Так, очки с первой степенью затемнения нужно носить в пасмурную погоду, а второй — в солнечную. Очки с третьей степенью затемнения рекомендованы для поездок на море, с четвертой степенью — для путешествий в горах.