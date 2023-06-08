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Экономика Евросоюза вошла в рецессию

Источник:
ТАСС
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Экономика Евросоюза в первом квартале 2023 года сократилась на 0,1% в годовом исчислении, следует из опубликованных данных статистиков. Аналогичная динамика наблюдалась в четвертом квартале 2022 года.

Таким образом, ЕС вошел «в состояние технической рецессии» — она фиксируется в том случае, если спад ВВП продолжается в течение двух кварталов подряд. Еврокомиссия уже подтвердила начало рецессии в зоне евро.

Это стало первой полугодовой рецессией в еврозоне со времен пандемии коронавируса. Всего из 20 стран еврозоны рецессия затронула семь: сократились экономики Германии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Греции, Ирландии и Эстонии.

По оценке экспертов, снижение ВВП еврозоны в первом квартале было вызвано сокращением государственных расходов и расходов домохозяйств. При этом аналитики отмечают, что ситуация на рынке труда в целом позитивная.

Ожидается, что со второго квартала 2023 года рост европейской экономики возобновится. Согласно обновленному прогнозу Еврокомиссии, по итогам 2023 года ВВП еврозоны вырастет на 1,1%.

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Топ комментариев

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

nicollaich

Засуетился украинский лидер.Чует кот, чьё сало спёр.