Браузер Vivaldi хитростью получил поддержку чат-бота Bing

Разработчики браузера Vivaldi выпустили обновление 6.1, которое открывает пользователям возможность работать с чат-ботом Bing Chat.

Официально этот умный бот был доступен только в Microsoft Edge. Обновленный браузер Vivaldi автоматически маскируется под Microsoft Edge при входе на сайт поисковика Bing, что позволяет обойти ограничения и воспользоваться Bing Chat — как в десктопной версии браузера, так и в мобильной.

Еще одним новшеством стали перемещаемые «Пространства». Эта функция предназначена для более удобной сортировки вкладок. Теперь у пользователей появилась возможность ручной сортировки пространств в списке, для этого достаточно просто перетащить пространство в самое удобное место.

Также в браузере появилась возможность быстро и просто копировать ссылки на просматриваемые страницы для отправки или сохранения. Если открыть контекстное меню во вкладке, в группе вкладок, выделенных вкладках или пространстве, а затем выбирать пункт «Копировать ссылку», то в буфере обмена окажется весь список ссылок на эти веб-сайты.

Microsoft анонсировала выход новой версии поисковика Bing, основанной на языковой модели GPT-4, в феврале 2023 года. Теперь поисковая система работает в двух режимах: классического веб-поиска с умными ответами и полноценного чат-бота с искусственным интеллектом.