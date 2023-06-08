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Подсчитаны переплаты сонным россиянам

Источник:
РБК
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Офис
Фото: © Sibnet.ru

Российские работодатели ежегодно теряют из-за невысыпающихся сотрудников 3,5 триллиона рублей, следует из исследования НАФИ.

Сонливость на работе из-за недосыпа приводит к снижению эффективности в течение дня. В итоге работодатель в эти дни «переплачивает» работнику, который не показывает нужную производительность труда.

Согласно подсчетам экспертов, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России.

Больше всех страдают от недосыпа люди в возрасте от 35 до 44 лет. В среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю, при этом треть признала снижение эффективности работы при недостатке сна на 51-75%.

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