Windows 11 получила новый «Проводник»

Пользователи Windows 11 получили доступ к новому «Проводнику», который недавно был анонсирован Microsoft. Новинка доступна пользователям, принимающим участие в программе предварительного тестирования Insider Preview, сообщается в официальном блоге компании.

новый «Проводник» Windows 11 Фото : © Microsoft

Чтобы установить новый «Проводник», необходимо перейти в настройки Windows Insider и выбрать канал Dev Channel. Эксперты отмечают, что это самое масштабное обновление операционной системы со времен Windows 8.

Новый «Проводник» получил переработанную главную страницу, на которой отображаются актуальные и важные пользовательские файлы. Секции быстрого доступа «Избранное» и «Недавнее» обновлены с применением библиотеки WinUI.

Адресная строка «Проводника» теперь автоматически распознает локальные и облачные папки, в ней также отображается статус синхронизации и доступное пространство в облачном хранилище OneDrive.

В настройках Windows 11 также появилась функция динамического освещения, которая будет управлять RGB-подсветкой пользовательских устройств с помощью открытого стандарта HID LampArray.

По всей видимости, обновление с новым «Проводником» выйдет для всех пользователей Windows 11 вместе с крупным патчем 23H2, выпуск которого ожидается во второй половине 2023 года.