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92-летний актер Иван Краско закрутил роман с 28-летней девушкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Актер театра и кино Иван Краско и его помощница Дарья Пашкова рассказали о своих отношениях, намекая на роман. Разница в возрасте у них больше, чем на 60 лет.

Краско 92 года, а Пашковой 28 лет. Девушка и актер знакомы шесть лет, но за последние два года стали особенно близки.

«Начали общаться, разговаривать, и он мне сказал: "Вижу, ты девочка грамотная, мне нужен помощник, наставник". Обменялись номерами. И шестой год я рядом с ним, и второй год, можно сказать, мы стали такими прямо близкими очень людьми»,— рассказала Пашкова в программе «Пятого канала».

Девушка похвасталась, что благодаря Краско познакомилась со многими уважаемыми артистами и побывала на светских мероприятиях. Пашко заподозрили в меркантильном интересе в отношении пожилого актера.

Иван Краско за карьеру снялся в более чем 100 фильмах и сериалах. Первый проект датирован 1961 годам — «Балтийское небо», где он сыграл летчика. Последний по хронологии проект был в 2022 году «Моя ужасная сестра», в нем актер был смотрителем часовой башни. Также Краско снимался в рекламе, озвучивал анимации и игры.

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