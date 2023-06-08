Новое шоу «Самозванец» покажут на ТВ‑3

Знаменитости будут жить в чужой семье, чтобы вычислить «подсадную утку» в новом совместном проекте ТВ-3 и Rutube «Самозванец».

По правилам шоу, участник отправится на несколько дней в обычную семью из пяти человек. Известно, что один из домочадцев не тот, за кого себя выдает. Герою придется вычислить самозванца.

Участниками проекта, которые будут вычислять самозванца, будут знаменитости. А семьи, куда отравятся герои, — обычные люди.

Звездный гость должен сказать, кого он считает «пятым лишним». Если догадка окажется верной, то селебрити получит призовые 100 тысяч рублей, которые потратит на благотворительность. В случае ошибки деньги заберет семья.

В первом выпуске шоу снялась блогер Карина Кросс. Также в проекте появятся Роман Попов, Chuck Vj и Анжелика Каширина.

Премьера шоу «Самозванец» — 10 июня в 15.00 на ТВ-3.