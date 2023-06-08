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Избавиться от старой одежды с пользой станет проще

Источник:
Sibnet.ru
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Гардероб
Фото: © Sibnet.ru

Старая одежда пойдет на переработку вместо полигона, если ее сдавать в специальные боксы, которые установят в торговых центрах. Инициативу о запрете выбрасывать одежду в мусорные баки обсудили Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом.

Идея находится в стадии обсуждения. РЭО предлагает установить специальные боксы и фандоматы во всех торговых точках и центрах, где продается одежда и обувь.

Предполагается, что установкой боксов и фандоматов займутся некоммерческие организации, занимающиеся сбором и переработкой одежды, либо организации, которые помогают нуждающимся.

«В России ежегодно образуют около 2 миллионов текстильных отходов, 10% из них подлежат обязательной переработке», — цитируют «Известия» гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

В первую очередь рассмотрят поощрительные меры для тех, кто будет сдавать одежду на переработку. Например, эти люди получат скидки в магазины. Но обсудят и другие подходы к контролю исполнения запрета выбрасывать одежду и обувь с мусорки, отметили в РЭО.

В настоящее время в больших городах России существуют точки, куда можно сдать старую одежду. Но они не распространены массово. Цель инициативы — расширить возможности выбрасывать одежду и обувь с пользой.

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Экономика #Торговля
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