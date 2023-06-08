Составлен плейлист из песен сериала «Мир! Дружба! Жвачка»

Фото: © кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Плейлист из песен третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» опубликован в группе онлайн-кинотеатра Premier во «ВКонтакте».

В плейлист вошли 48 композиций. Среди исполнителей группы «Русский размер», «Кино», «Сектор газа», «Любе», «Агата Кристи», а также Татьяна Буланова, Валерия.

Главные темы третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» исполила группа Stolen Loops. Они спели каверы на песни «Мало огня», «Кончится лето» и «Ночь нежна».

Третий сезон «Мира! Дружбы! Жвачки» выходит в онлайн-кинотеатре Premier. Телепремьера состоится на ТНТ с 13 июня.