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Американский мультик и русская драма поборются за лидерство в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Мармадюк»

Американский мультфильм «Мармадюк» и российский фильм «Снегирь» стали самыми успешными картинами по итогам предпродаж билетов на уикенд с 8 по 12 июня.

Главные кинопремьеры четверга, 8 июня, —мультфильм Netflix «Мармадюк», российская драма «Снегирь» от режиссера Бориса Хлебникова, российская семейная комедия «Солнце на вкус» и американский биографический фильм «Рождение легенд».

«Мармадюк» до старта в кинотеатрах собрал почти 450 тысяч рублей на предпродажах билетов. За ним следует «Снегирь», заработавший до премьеры 358 тысяч. «Солнце на вкус» и «Рождение легенд» получили 281 тысячу и 121 тысячу соответственно.

В кино с 8 июня

Мультфильм «Мармадюк» от Netflix рассказывает о кинологе, который пытается сделать из недисциплинированного Мармадюка первого немецкого дога, выигравшего чемпионат мира среди собак.

В фильме «Снегирь» снялись только мужчины. Это история о банде морских бродяг. Два молодых новичка Никита и Максима становятся частью этого мира. В окружении хмурых моряков им придется пережить шторм и много испытаний на рыболовном судне «Снегирь».

В фильме «Солнце на вкус» главный герой 12-летний Тимур отправляется на каникулы в далекий Узбекистан навестить дедушку. В первый же вечер среди старого хлама в дедушкином сарае ему попадается загадочный медальон с непонятными знаками. Случайная находка оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира.

«Рождение легенд» рассказывает реальную историю появления американского лейбла Casablanca Records. Casablanca стал одним из самых успешных лейблов в 1970-е годы, выпустив альбомы таких исполнителей как Kiss, Донна Саммер, Village People, Шер и Parliament.

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