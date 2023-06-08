Боевик «Неудержимые 4» покажут в России раньше мирового релиза

Фильм «Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне выйдет в официальный российский прокат 21 сентября, это на день раньше, чем состоится мировой релиз боевика, сообщила компания Global Film.

По сюжету четвертой части «Неудержимых», Барни Росс выбывает из строя Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но они терпят поражение и попадают в плен.

Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.

Для Сильвестра Сталлоне четвертая часть станет последней, а центральным персонажем франшизы станет Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стэйтема. К актерскому составу присоединились Энди Гарсиа, Меган Фокс, Ико Уайс и рэпер 50 Cent.

Первые три части франшизы «Неудержимые» собрали в российском прокате более 1,2 миллиарда рублей, а в мировом — более 800 миллионов долларов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».