Путин оценил разрушение плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС — «варварская акция» украинских властей, заявил президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин заявил, что украинские власти с подачи западных кураторов «совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».

По словам российского лидера, официальный Киев делает «опасную ставку на эскалации боевых действий», при этом разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области уже привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что свои дома из-за прорыва дамбы потеряли минимум 16 тысяч граждан. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что в регионе в зоне бедствия оказались от 22 тысяч до 40 тысяч человек.