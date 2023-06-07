WhatsApp позволит отправлять качественные фото

Бета-версия приложения WhatsApp получила новую функцию, которая позволяет отправлять фотографии в HD-качестве.

Пока такая возможность есть у бета-тестеров версии версия программы 23.11.0.76 на iOS и версии 2.23.12.13 для Android, однако в ближайшее время она станет доступна для всех пользователей.

До недавнего времени WhatsApp автоматически сжимал загружаемое изображение и отправлял его в разрешении SD, снижая качество. При этом повлиять на это пользователь не мог.

Новая функция позволяет делиться фотографиями высокого качества, сохраняя их первоначальные параметры. Для этого при отправке фото пользователь должен выбрать опцию HD-качества.