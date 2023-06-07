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WhatsApp позволит отправлять качественные фото

Источник:
WABetaInfo
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Бета-версия приложения WhatsApp получила новую функцию, которая позволяет отправлять фотографии в HD-качестве.

Пока такая возможность есть у бета-тестеров версии версия программы 23.11.0.76 на iOS и версии 2.23.12.13 для Android, однако в ближайшее время она станет доступна для всех пользователей.

До недавнего времени WhatsApp автоматически сжимал загружаемое изображение и отправлял его в разрешении SD, снижая качество. При этом повлиять на это пользователь не мог.

Новая функция позволяет делиться фотографиями высокого качества, сохраняя их первоначальные параметры. Для этого при отправке фото пользователь должен выбрать опцию HD-качества.

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Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

pepelmetal

Ну если дамбу методично обстреливать, в один момент она не выдержит! Ещё занятно то что ципсы каждый...

Uynachalnica

"При этом для трех регионов сделано исключение — выдавать земельные участки не будут власти Москвы, Санкт-Петербурга...