Умные телевизоры Sber начали работать быстрее

Умные телевизоры Sber начали получать обновление 1.87, благодаря новой прошивке устройства будут работать быстрее, сообщает пресс-служба SberDevices.

Телевизоры работают быстрее благодаря оптимизации потребления оперативной памяти. Кроме этого, разработчики повысили стабильность работы Wi-Fi и Bluetooth, а регулировка громкости получила новое оформление в виде интеллектуальной подсветки.

Когда обновление станет доступно для загрузки и установки, на экране появится Push-уведомление. Потом экран погаснет и начнется загрузка прошивки. В сообщении подчеркивается, что в это время важно не нажимать никакие кнопки и не отключать питание.

Телевизоры Sber включают линейку устройств с безрамочным дизайном и QLED-матрицей. Доступны аппараты с диагональю от 32 до 65 дюймов с разрешением 4K.