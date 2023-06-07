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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Получен снимок галактики с очень древними звездами

Источник:
Sibnet.ru
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Космический телескоп Hubble передал на Землю уникальный детальный снимок галактики Мессье 85 м очень древними звездами. Фотография опубликована на сайте NASA.

Галактика Мессье 85
Галактика Мессье 85
Фото: © NASA

Галактика Мессье 85 находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли и была обнаружена еще в 1781 году астрономом Пьером Мешеном. Она содержит около 400 миллиардов звезд, большинство из которых являются очень древними.

Обнародованное изображение сочетает в себе снимки, сделанные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Из подписи к фотографии следует, что Мессье 85 взаимодействует с соседними галактиками — спиральной NGC 4394 и эллиптической MCG 3-32-38

Одна из странностей Мессье 85 — в ее центре пока не удалось обнаружить сверхмассивную черную дыру. Считается, что большинство крупных галактик обладают таким объектом.

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Наука #Космос #Наука
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