Россияне набрали рекордный объем кредитов

Россияне в мае 2023 года взяли в банках кредитов на рекордные 1,41 триллиона рублей, что превышает показатели 2021 года (1,39 триллиона).

При этом традиционно «спокойный» с точки зрения кредитования месяц неожиданно показал рост даже к апрелю, что произошло впервые с 2017 года, следует из данных мониторинга Frank RG.

Всего за пять месяцев текущего года кредитов было выдано на 49% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом в мае выдача кредитов росла во всех сегментах кредитования. Так, только потребительских кредитов физлица взяли на 662,5 миллиарда рублей.

Наибольший рост показали выдачи нецелевых кредитов и автокредитования. Объем выдачи последних вырос на 8% и составил рекордные 117,9 миллиарда рублей, а средний размер выдаваемого кредита увеличился на 27%, до 1,45 миллиона рублей.

Эксперты объясняют происходящее адаптацией потребителей к макроэкономической ситуации, ростом потребительской уверенности, низкой безработицей и быстрым ростом реальной заработной платы.