Запущено первое в России производство ABS

Первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — цитирует Шпака РИА Новости.

Одним из главных заказчиков станет АвтоВАЗ. До 2022 ABS автоконцерну поставлял Bosch. После его ухода вазовские модели хотели оснащать системами безопасности китайской Trinova, но они не подружились с другой электроникой Lada.

Сейчас на авто ставят китайские Kesens. Именно их будут собирать на костромском заводе «Пегас». Насколько доработана система российскими инженерами, неизвестно.

Требование установки ABS с 1 декабря 2023 года вернулось в техрегламент в конце мая. До этого более года в России можно было выпускать машины без антиблокировочной тормозной системы