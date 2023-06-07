Поставщики в последнее время все чаще сталкиваются со случаями, когда банки Армении, Казахстана и Гонконга блокируют оплату российскими компаниями покупки микросхем, процессоров и другого электронного оборудования.

Это связано с десятым пакетом санкций США, рассказал газете «Коммерсантъ» источник. Иностранные банки могут попасть под ограничения за сотрудничество с Россией. Речь идет о любом предоставлении денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

Теперь российским компаниям придется ввозить компоненты, нужные для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники, по другим схемам, отметили эксперты.

Другой источник газеты уточнил, что пока не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а сами поставщики начинают использовать «иные способы проведения платежей».