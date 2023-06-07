Древнейшее захоронение предка человека нашли в ЮАР

Палеонтолог Ли Роджер Бергер из ЮАР заявил о том, что его команде удалось найти древнейшее захоронение в мире — представителей вида Homo Naledi.

Ученые считают, что возраст найденного ими захоронения — от 200 до 300 тысяч лет. «Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зарегистрированы в истории существования гоминидов. И это еще более древние захоронения, чем свидетельства захоронений Homo sapiens — на 100 тысяч лет», — приводит Science Alert мнение палеонтологов.

В ходе раскопок найдены доказательства сложных ритуалов. Homo Naledi не просто хоронили своих умерших соплеменников, но и рисовали символы на стенах гробниц. Это открытие бросает вызов нынешним представлениям: считается, что предки людей не практиковали погребальные ритуалы из-за неразвитых мыслительных процессов.

Останки Homo Naledi впервые обнаружены командой Бергера в 2013 году в ЮАР. Этот вид строением и телосложением напоминал современных людей, но отличался небольшим объемом черепа, а значит и маленьким мозгом.