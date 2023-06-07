«Уральские пельмени» снимут первый сериал

Юмористическая команда «Уральские пельмени» выпустит первый сериал «Мама будет против», где снимутся артисты шоу, в числе которых Дмитрий Брекоткин в женской роли, сообщила пресс-служба канала СТС.

История в сериале начинается с того, что грузчик Николай случайно роняет тяжелые коробки в строительном магазине на клиентку Наталью. Девушка отделывается небольшой шишкой, но ее мать Тамара Игоревна планирует засудить магазин из-за личной неприязни к Николаю, который успел насолить ей и супругу.

Николаю грозит потеря работы и временного жилья. Чтобы решить проблемы, герою нужно договориться с матерью пострадавшей. В голове рождается план — приударить за Натальей.

Грозную мать Тамару Игоревну сыграл актер Дмитрий Брекоткин. «Пельмени» долго не решались на такой ход.

«Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель. Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится», — сказал участник команды Сергей Ершов.

Сериал «Мама будет против» стал первым большим проектом «Уральских пельменей». Всего он будет состоять из 13 эпизодов, каждый их которых по 24 минуты. Дата премьеры пока неизвестна.