НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Начались съемки сериала «Актер» с Юрием Стояновым

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © PR-служба видеосервиса Start

Юрий Стоянов сыграет в комедийном сериале «Артист» вора-рецидивиста. Авторы проекта писали роль специально для актера.

По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. Теперь там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Для Юрия Стоянова сериал станет третьим проектом, после «Вампиров средней полосы» и «Человека у окна», где роль написали специально для него, сообщила PR-служба видеосервиса Start, где покажут «Артиста».

Сериал «Артист» будет состоять из восьми серий, дата премьеры намечена на 2024 год.

Еще по теме
Дебютный роман Лукьяненко экранизируют
Вышел первый трейлер фильма-сказки «По щучьему велению»
Пиратский «Форсаж 10» в России обогнал по сборам официальные релизы
Умер прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Пригожин и командиры «Вагнера» ответили на выпады из Чечни
Обсуждение (0)
Картина дня
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
Путин поручил ввести в школах курс черчения
Поля станут пустынями из‑за разрушения Каховской ГЭС
Спрогнозировано падение цен на китайские авто через год
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
American Thinker раскрыл, почему США выгодна война на Украине
20
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО