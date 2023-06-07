Начались съемки сериала «Актер» с Юрием Стояновым

Юрий Стоянов сыграет в комедийном сериале «Артист» вора-рецидивиста. Авторы проекта писали роль специально для актера.

По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. Теперь там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Для Юрия Стоянова сериал станет третьим проектом, после «Вампиров средней полосы» и «Человека у окна», где роль написали специально для него, сообщила PR-служба видеосервиса Start, где покажут «Артиста».

Сериал «Артист» будет состоять из восьми серий, дата премьеры намечена на 2024 год.