Составлен рейтинг самых популярных цифровых книг

Русская классика оказалась самой популярной среди скачиваемых цифровых книг в России.

Первое место в рейтинге самых популярных цифровых книг заняла «Война и мир» Льва Толстого. В этом году ее скачали 74 тысячи раз, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис цифровых книг «Литрес».

На втором месте «Преступление и наказание» Федора Достоевского с числом скачиваний 64 тысячи.

Лидер прошлого года роман «Идиот» Достоевского, сместился на пятую строчку. В десятку также вошла «Капитанская дочка» Александра Пушкина.