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Составлен рейтинг самых популярных цифровых книг

Источник:
Sibnet.ru
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Сервисы Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru

Русская классика оказалась самой популярной среди скачиваемых цифровых книг в России.

Первое место в рейтинге самых популярных цифровых книг заняла «Война и мир» Льва Толстого. В этом году ее скачали 74 тысячи раз, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис цифровых книг «Литрес».

На втором месте «Преступление и наказание» Федора Достоевского с числом скачиваний 64 тысячи.

Лидер прошлого года роман «Идиот» Достоевского, сместился на пятую строчку. В десятку также вошла «Капитанская дочка» Александра Пушкина.

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STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...