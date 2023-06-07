Зеленский заявил, что Украине пообещали «мощное количество» F‑16

Ряд западных стран подтвердил готовность передать Киеву истребители F-16, но сначала вопрос необходимо согласовать с США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос отправки Украине самолетов обсуждался в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. «У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, из-за отсутствия у Украины современных истребителей преимущество в небе у России. «Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — пообещал Зеленский.

Украина с самого начала военного конфликта просит у Запала истребители. США ранее исключали поставку Киеву своих истребителей F-16. Зимой президент США Джо Байден говорил, что они не нужны Украине. Против таких поставок выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае Соединенные Штаты изменили свою позицию. Байден пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. О возможности пересмотреть свою точку зрения заявили и в Германии.

Лондон и Амстердам договорились создать международную коалицию для поставок F-16 Киеву.