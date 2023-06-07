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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил, что Украине пообещали «мощное количество» F‑16

Источник:
РБК
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Ряд западных стран подтвердил готовность передать Киеву истребители F-16, но сначала вопрос необходимо согласовать с США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос отправки Украине самолетов обсуждался в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. «У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, из-за отсутствия у Украины современных истребителей преимущество в небе у России. «Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — пообещал Зеленский.

Украина с самого начала военного конфликта просит у Запала истребители. США ранее исключали поставку Киеву своих истребителей F-16. Зимой президент США Джо Байден говорил, что они не нужны Украине. Против таких поставок выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае Соединенные Штаты изменили свою позицию. Байден пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. О возможности пересмотреть свою точку зрения заявили и в Германии.

Лондон и Амстердам договорились создать международную коалицию для поставок F-16 Киеву. 

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...