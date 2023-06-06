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Путин поручил бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил властям регионов бесплатно выдавать земельные участки военным, участвовавшим в боевых действиях на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России.

Президент предложил выдавать земельные участки награжденным военнослужащим Минобороны, сотрудникам Росгвардии и добровольцам, а также их семьям. Речь идет об участках в государственной или муниципальной собственности.

Рекомендуется выделять земельные участки в том субъекте, где ветераны были зарегистрированы на день завершения своего участия в боевых действиях на Украине.

При этом для трех регионов сделано исключение — выдавать земельные участки не будут власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...

corrector

и к этому комменту, который на коммент

Tanatholog

Погоди, сейчас эксперты подъедут. Из Иркутска с пистолетами ))