Путин поручил бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов бесплатно выдавать земельные участки военным, участвовавшим в боевых действиях на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России.

Президент предложил выдавать земельные участки награжденным военнослужащим Минобороны, сотрудникам Росгвардии и добровольцам, а также их семьям. Речь идет об участках в государственной или муниципальной собственности.

Рекомендуется выделять земельные участки в том субъекте, где ветераны были зарегистрированы на день завершения своего участия в боевых действиях на Украине.

При этом для трех регионов сделано исключение — выдавать земельные участки не будут власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.