Платформа VK Teams получила крупное обновление

Компания VK объявила о запуске новых функций для коммуникационной платформы VK Teams. В приложении появились новые инструменты видеоконференций.

Одно из главных новшеств — в обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Еще одно нововведение — возможность добавления внешних пользователей по ссылке. Разработчики отмечают, что это упростит сотрудничество с партнерами и клиентами.

Также в обновленной версии сервиса работает автоматический подбор разрешения видео, что экономит заряд устройства. Стало проще совместно использовать экран, даже при низком качестве связи сервис старается показывать изображения в высоком разрешении.

VK Teams можно использовать на Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Разработчики обещают скорое появление и других инструментов: можно будет записывать звонки, использовать чаты внутри видеоконференции и решать больше задач совместной работы.