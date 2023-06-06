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Платформа VK Teams получила крупное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Компания VK объявила о запуске новых функций для коммуникационной платформы VK Teams. В приложении появились новые инструменты видеоконференций.

Одно из главных новшеств — в обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Еще одно нововведение — возможность добавления внешних пользователей по ссылке. Разработчики отмечают, что это упростит сотрудничество с партнерами и клиентами.

Также в обновленной версии сервиса работает автоматический подбор разрешения видео, что экономит заряд устройства. Стало проще совместно использовать экран, даже при низком качестве связи сервис старается показывать изображения в высоком разрешении.

VK Teams можно использовать на Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Разработчики обещают скорое появление и других инструментов: можно будет записывать звонки, использовать чаты внутри видеоконференции и решать больше задач совместной работы.

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Топ комментариев

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...

corrector

и к этому комменту, который на коммент

Tanatholog

Погоди, сейчас эксперты подъедут. Из Иркутска с пистолетами ))