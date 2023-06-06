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Apple случайно выпустила iOS 17 раньше времени

Источник:
AppleInsider
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Тестовая версия iOS 17 для разработчиков стала доступна всем желающим сразу после того, как компания Apple представила свою новую операционную систему на конференции WWDC 2023.

На конференции было объявлено, что публичная бета-версия iOS 17 будет выпущена в июле. Однако пользователи обратили внимание, что операционная система уже доступна для загрузки на совместимых «яблочных» устройствах.

Релиз предназначен для разработчиков, поэтому специалисты полагают, что выпуск iOS 17 раньше времени — банальная ошибка компании. Однако благодаря этому у рядовых пользователей появилась возможность заблаговременно опробовать новейшую платформу.

Финальный выпуск стабильной версии iOS 17 ожидается осенью 2023 года — вместе с выходом новой линейки смартфонов Apple.

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Топ комментариев

Alhazred

Пасешься по украинским пабликам, а потом эту туфту нам тут загоняешь? А авианосцы и без гиперзвука топить...

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...

pepelmetal

Если эта обычная ракета, почему тогда пэтриоты выпустили все свои заряды, но так и не попав по "самой...

korvinsS

Ну так докажи нам что его нет докозатель ты наш)