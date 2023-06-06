Данные клиентов «Ашана» утекли в Сеть

Сеть магазинов «Ашан» подтвердила информацию об утечке данных своих клиентов. Компания проводит внутреннее расследование.

«Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам», — говорится в сообщении пресс-службы ретейлера. Также отмечается, что компания предпринимает все необходимые меры для усиления защиты своих информационных систем и данных клиентов.

Информация о том, что в открытый доступ попали данные клиентов «Ашана», появилась в телеграм-канале «Утечки информации». В Сеть утекли фамилии, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другие сведения о покупателях.

Массив данных содержит порядка 7,8 миллиона строк, при этом последние обновление базы датируются 18 мая 2023 года.