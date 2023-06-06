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Данные клиентов «Ашана» утекли в Сеть

Источник:
ТАСС
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Сеть магазинов «Ашан» подтвердила информацию об утечке данных своих клиентов. Компания проводит внутреннее расследование.

«Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам», — говорится в сообщении пресс-службы ретейлера. Также отмечается, что компания предпринимает все необходимые меры для усиления защиты своих информационных систем и данных клиентов.

Информация о том, что в открытый доступ попали данные клиентов «Ашана», появилась в телеграм-канале «Утечки информации». В Сеть утекли фамилии, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другие сведения о покупателях.

Массив данных содержит порядка 7,8 миллиона строк, при этом последние обновление базы датируются 18 мая 2023 года.

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Alhazred

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mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...

pepelmetal

Если эта обычная ракета, почему тогда пэтриоты выпустили все свои заряды, но так и не попав по "самой...

korvinsS

Ну так докажи нам что его нет докозатель ты наш)