Правила выплаты маткапитала предложили ужесточить

Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство законопроект, согласно которому претендовать на материнский капитал в связи с рождением или усыновлением ребенка смогут только родители, у которых на этот момент было российское гражданство.

Парламентарии предлагают изменить закон, чтобы право на господдержку возникало при рождении или усыновлении ребенка, приобретшего российское гражданство по рождению, у лиц, имеющих гражданство России на момент рождения ребенка, передает ТАСС.

Сейчас иностранка с детьми, приехавшая в Россию и получившая гражданство, по закону претендует на получение материнского капитала, несмотря на то, что ее дети были рождены не в России и не имеют российского гражданства.

Замруководителя фракции Ярослав Нилов при этом уточнил, что предлагаемые правительству изменения не будут распространяться на жителей новых регионов России.