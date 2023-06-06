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Контрнаступление ВСУ посчитали «кровавым шоу» Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Украинское контрнаступление выглядит как представления для отработки денег, выделенных Киеву западными партнерами, заявила член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Так называемый "контрнаступ" — кровавое шоу, организованное Зеленским для американских спонсоров, заваливших его оружием до самого темечка», — написала Ковитиди в своем телеграм-канале.

Политик указала, что подобное шоу «актера, которые играет роль президента», не поможет Киеву победить Россию. По ее словам, даже регулярная помощь Североатлантического альянса не обеспечит успех Украине.

ВСУ в настоящее время пытаются перейти к наступательным действиям, прощупывая оборону российских войск. При этом все попытки украинских группировок блокируются вооруженными силами РФ.

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Политика #Мир #Россия #Конфликты
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Alhazred

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mosquito__2010

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pepelmetal

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korvinsS

Ну так докажи нам что его нет докозатель ты наш)