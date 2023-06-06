Украинское контрнаступление выглядит как представления для отработки денег, выделенных Киеву западными партнерами, заявила член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Так называемый "контрнаступ" — кровавое шоу, организованное Зеленским для американских спонсоров, заваливших его оружием до самого темечка», — написала Ковитиди в своем телеграм-канале.

Политик указала, что подобное шоу «актера, которые играет роль президента», не поможет Киеву победить Россию. По ее словам, даже регулярная помощь Североатлантического альянса не обеспечит успех Украине.

ВСУ в настоящее время пытаются перейти к наступательным действиям, прощупывая оборону российских войск. При этом все попытки украинских группировок блокируются вооруженными силами РФ.