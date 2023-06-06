Состоялся релиз игры Diablo IV

Игра Diablo IV вышла на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox. Ранний доступ для покупателей расширенных изданий открылся 2 июня, теперь доступ к игре открылся для геймеров, которые приобрели стандартную версию Diablo IV.

При этом в России и Белоруссии Diablo IV официально недоступна. Перед стартом продаж игра появилась в российском Battle.net, однако разработчики уточнили, что это связано с ошибкой цифрового магазина.

Продюсер Diablo IV Род Фергюссон в интервью изданию Kinda Funny Games уточнил, что игра получит крупные сюжетные дополнения. В частности, геймерам будут доступны новые локации и классы персонажей.

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Diablo IV стала первой игрой из основной серии франшизы за последние 11 лет. Релиз Diablo III состоялся в 2012 году, в 2014 году вышло дополнение Reaper of Souls. Средняя оценка четвертой части на Metacritic составляет 88 баллов из 100.