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Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы

Источник:
Handelsblatt
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Финансовые резервы Евросоюза практически исчерпаны из-за регулярной помощи Украине, а также последствий прекращения поставок недорого российского газа. Кроме этого, на экономическую обстановку серьезно давит приток мигрантов и увеличение стоимости кредитов.

Эксперты отмечают, что экономическая дееспособность ЕС постоянно падает, денег не хватает уже на текущие необходимые расходы, пишет издание Handelsblatt. В это ситуации европейским властям может потребоваться пересмотр бюджета.

Однако прорыва в этом вопросе не стоит ожидать, так как многие страны не готовы на дополнительные расходы. В частности, в Германии, которая является главным донором еврозоны, начался свой кризис на фоне снижения ВВП, отмечается в материале.

Общий бюджет ЕС достигает 1 триллиона евро, однако эти деньги распланированы на семь лет, при этом 80% трат уже четко распределены. В итоге на модернизацию энергетики и поддержку новых технологий остается только 30 миллиардов евро ежегодно.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала текущего года объем ВВП ФРГ сократился на 0,3%. Снижение устойчивости крупнейшей экономики ЕС угрожает общим кризисом для государств еврозоны.

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