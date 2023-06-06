Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО

Каховская ГЭС полностью затоплена после прорыва плотины — видео опубликовали в Сети.

«ГЭСа просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем», — сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

«Известия» опубликовали кадры, снятые с воздуха, можно увидеть почти полностью затопленную Каховскую ГЭС и близлежащие окрестности.

Разрушение плотины Каховской ГЭС началось утром 6 июня. В администрации Херсонской области заявили, что это произошло из-за ночного удара украинских сил. Украина обвинила Россию в подрыве на ГЭС.

Каховская ГЭС не может быть отремонтирована, ее предстоит отстроить заново, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал он.

Чем опасно разрушение Каховской ГЭС