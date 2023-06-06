НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
601 1

Каховская ГЭС полностью затоплена после прорыва плотины — видео опубликовали в Сети.

«ГЭСа просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем», — сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

«Известия» опубликовали кадры, снятые с воздуха, можно увидеть почти полностью затопленную Каховскую ГЭС и близлежащие окрестности.

Разрушение плотины Каховской ГЭС началось утром 6 июня. В администрации Херсонской области заявили, что это произошло из-за ночного удара украинских сил. Украина обвинила Россию в подрыве на ГЭС.

Каховская ГЭС не может быть отремонтирована, ее предстоит отстроить заново, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал он.

Чем опасно разрушение Каховской ГЭС

Еще по теме
МВД раскрыло причину массовых смертей от сидра
Чем опасно разрушение Каховской ГЭС
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
Смертельный сидр: что известно о массовом отравлении
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Путин рассказал, кто в России главнее него
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
48
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
36
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
Путин рассказал, кто в России главнее него