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Отдых в Турции сравнялся по цене с экзотическими странами

Источник:
«Известиям»
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Пляж в турецкой Анталье
Пляж в турецкой Анталье
Фото: 71ergun / CC BY-SA 3.0

Отпуск в Турции перестал быть бюджетным — недельный тур на двоих обойдется в 150-200 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Во столько же обходится отдых в экзотических странах. Сейчас в странах Азии наступил низкий сезон, а в Турции — высокий, из-за чего стоимость поездок примерно сравнялась, сказал «Известиям» вице-президент (АТОР) Артур Мурадян.

«Отправиться в Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку можно примерно за 150 тысяч рублей. Вообще, тура за границу на двоих дешевле 150 тысяч рублей за неделю сейчас не найти. Изредка бывают предложения за 120 тысяч рублей — но это скорее аномалия в случае», — пояснил Мурадян.

Спрос на отдых в Турции не падает из-за отсуствия у россиян альтернатив. Этим воспользовался турецкий бизнес: авиакомпании и отельеры подняли цены для российских гостей, оставив их прежними для европейцев, отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Он посоветовал туристам не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, поскольку цены еще могут снизиться, как это произошло с июнем.

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