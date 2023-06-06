Премьер Дании призналась, что Запад ждет сигнала от России

Запад ждет от России сигнала о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявила в Белом доме премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — цитирует РИА Новости датского премьера.

Но при этом она отметила, что «для танго необходимы двое» и «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».

США и их союзники постоянно призывают Россию к переговорам. При этом Запад игнорирует категорический отказ Киева идти на переговоры на условиях компромисса.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие российские предложения и ситуацию «на земле», но Киев в этом не заинтересован.