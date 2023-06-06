НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Премьер Дании призналась, что Запад ждет сигнала от России

Источник:
РИА Новости
624 3

Запад ждет от России сигнала о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявила в Белом доме премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — цитирует РИА Новости датского премьера.

Но при этом она отметила, что «для танго необходимы двое» и «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».

США и их союзники постоянно призывают Россию к переговорам. При этом Запад игнорирует категорический отказ Киева идти на переговоры на условиях компромисса.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие российские предложения и ситуацию «на земле», но Киев в этом не заинтересован.

Тема: Военная операция на Украине
ФСБ заявила о подготовке Украиной ядерного теракта в России
Чем опасно разрушение Каховской ГЭС
Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией
ВС России уничтожили восемь «Леопардов» и 1,5 тыс. бойцов ВСУ
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Путин рассказал, кто в России главнее него
Обсуждение (3)
Картина дня
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
ФСБ заявила о подготовке Украиной ядерного теракта в России
Премьер Дании призналась, что Запад ждет сигнала от России
Отдых в Турции сравнялся по цене с экзотическими странами
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
48
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
36
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
Путин рассказал, кто в России главнее него