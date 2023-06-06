Водителей накажут за лекарственное опьянение

Водителей накажут за прием определенных лекарств, ухудшающих реакции человека, — соответствующие поправки в КоАП уже одобрены правительственной комиссией, сообщила Ассоциация юристов России.

Поправки устанавливают наказание за езду после приема лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, что, в свою очередь, провоцирует опасные ситуации на дороге, цитирует ТАСС пресс-службу АЮР.

Перечень лекарственных препаратов, употребление которых будет запрещено водителям, утвердят постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

«К (опасным препаратам), например, может быть отнесена ацетилсалициловая кислота – основа аспирина, цитрамона и других лекарств. Повлиять на вождение могут фитосборы и БАДы на растительной основе, которые принимают в качестве успокоительных и снотворных», — сообщила «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена.

В случае принятия нового законопроекта вождение в состоянии лекарственного опьянения могут приравнять к употреблению алкоголя или наркотиков за рулем. На данный момент вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч руб. и лишением прав на срок от полутора до двух лет.