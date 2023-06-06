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Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в Херсонской области, в некоторых местах вода понялась на четыре метра, но никакой угрозы нет, заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили "задвижки". В результате, вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил Леонтьев.

По данным властей Новой Каховки, вода поднялась в некоторых местах на высоту четрых метров. Ожидаемых затоплений не произошло. Проводятся мероприятия по эвакуации немногочисленного количества жителей, однако никакой угрозы нет.

«Каховская ГЭС была построена так, чтобы противостоять нанесению ядерного удара. <…> В результате удара были разрушены верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. Вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению», — сказал Леонтьев.

МВД Украины сообщило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел). Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в пяти километрах от Новой Каховки.

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