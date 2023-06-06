Сериал «Великая» с Юлией Снегирь повторят на Первом канале

Первый сезон сериала «Великая» о юности Екатерины Второй в исполнении Юлии Снегирь покажут на Первом канале с 13 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

В сериале «Великая» покажут, как 15-летняя прусская принцесса София Фредерика приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за наследника российского престола Петра III.

Брак не приносит счастья: супруг ненавидит ее. Но императрице Елизавете Петровне нужен наследник, способный править огромной страной, так как капризный и неуравновешенный Петр не подходит на роль Российского Императора.

После семи лет тягостного супружества Екатерина рожает сына. Но действующая императрица забирает маленького Павла на воспитание. Разлученная с ребенком и лишенная единственного шанса на женское счастье, Екатерина намерена бороться. Она ищет союзников среди тех, кто не хочет видеть Петра на престоле.

В 2022 году начались съемки сериала «Великая. Золотой век», где уже повзрослевшую Екатерину Вторую играет актриса Елизавета Боярская.