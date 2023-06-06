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Пандемия ковид обошлась России в астрономическую сумму

Источник:
«Коммерсантъ»
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Пандемия коронавируса обошлась российской экономике более чем в 3,6 триллиона рублей, говорится в докладе Роспотребнадзора. И это еще не полная оценка, считают экономисты.

Только в 2022 году экономический ущерб России от СOVID-19 составил более 1,6 триллиона рублей, или почти 1% ВВП страны. Эта цифра включает как медицинские расходы, так и потери экономики из-за болезней и смертей работников, приводит «Коммерсантъ» подсчеты Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что коронавирус оказался самым «дорогим» заболеванием среди инфекционных болезней, «стоимость» которых для экономики рассчитывает Роспотребнадзор.

Для сравнения, экономический ущерб от всех остальных болезней, исключая хронические, составил около 1,4 триллиона рублей. Накопленные же экономические потери России с начала пандемии в 2020 году служба оценила минимум в 3,6 триллиона рублей.

Оценку Роспотребнадзора можно считать минимальной, так как при расчете непрямых потерь также необходимо учитывать и снижение объема потребления заболевшим, и последствия его болезни в виде инвалидности, отметила старший преподаватель Высшей школы экономики Ксения Бондаренко.

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