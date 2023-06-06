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Фильм «Мистер Нокаут» покажут на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Телепремьера спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Виктором Хориняком и Сергеем Безруковым состоится на канале «Россия» 12 июня.

Фильм рассказывает о жизни советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк). В сюжет вошли эпизоды о детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков).

Исполнитель главной роли Виктор Хориняк в детстве занимался боксом, но перед съемками тренировался у заслуженного тренера СССР Константина Копцева. Благодаря этим тренировкам в сценах поединков актер боксирует сам, сам делает все связки и комбинации.

Фильм «Мистер Нокаут» покажут 12 июня в 21:20 на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

fireworker

Хыхых, "тайно". А сибнет всё знает.

korvinsS

Ну так докажи нам что его нет докозатель ты наш)

pepelmetal

Если эта обычная ракета, почему тогда пэтриоты выпустили все свои заряды, но так и не попав по "самой...

Alhazred

Пасешься по украинским пабликам, а потом эту туфту нам тут загоняешь? А авианосцы и без гиперзвука топить...