Фильм «Мистер Нокаут» покажут на канале «Россия»

Телепремьера спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Виктором Хориняком и Сергеем Безруковым состоится на канале «Россия» 12 июня.

Фильм рассказывает о жизни советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк). В сюжет вошли эпизоды о детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков).

Исполнитель главной роли Виктор Хориняк в детстве занимался боксом, но перед съемками тренировался у заслуженного тренера СССР Константина Копцева. Благодаря этим тренировкам в сценах поединков актер боксирует сам, сам делает все связки и комбинации.

Фильм «Мистер Нокаут» покажут 12 июня в 21:20 на телеканале «Россия».