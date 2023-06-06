Врач посоветовала, что делать при отравлении поддельным алкоголем

Суррогатный алкоголь может содержать токсичные вещества, способные нанести тяжелый вред здоровью или привести к смерти. Человеку с таким отравлением нужна срочная помощь, предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Наиболее частые симптомы отравления таким алкоголем, кроме тошноты и рвоты, — головные боли, учащенный пульс, сердечная недостаточность. В крайних случаях — судороги и паралич. Без быстрой помощи может наступить кома, отказ органов или смерть, рассказала эксперт «Газете.ру».

Следует сразу вызвать скорую помощь, а до приезда врачей — уложить человека на бок или на живот, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути, посоветовала врач.

По возможности нужно промыть пострадавшему желудок. Для этого надо выпить не менее литра воды с солью, а затем вызвать рвотный рефлекс. После отравившемуся человеку помочь согреться, укутать в одеяло или плед. Затем предложить адсорбент, добавила Кашух.

Промывать желудок можно только тем, кто в сознании. Если человек заторможен и не реагирует на внешние раздражители, нужно сначала дать ему подышать нашатырным спиртом, отметила врач.

При потере сознания или при остановке его дыхания в ожидании врачей необходимо оказать человеку первую помощь: сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.