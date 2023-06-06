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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВС России уничтожили восемь «Леопардов» и 1,5 тыс. бойцов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы уничтожили восемь танков Leopard и 1,5 тысячи бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), пошедших в наступление, говорится в сообщении Минобороны России.

«Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили более 1,5 тысячи украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», — сказано в сообщении.

ВСУ в понедельник, 5 июня возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Части группировки войск «Восток» остановили атаку противника огнем армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации. Были задействованы ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы.

В украинской армии около двух батальонов Leopard по 30 танков в каждом.

Тема: Военная операция на Украине
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