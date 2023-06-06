ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск

ВСУ начали крупномасштабное наступление на южно-донецком направлении и попытались прорвать оборону на уязвимом участке фронта, однако задач противник не добился, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона на пяти участках, уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На всех направлениях ВСУ были отброшены.

При этом Генштаб вооруженных сил Украины отрицает начало украинского контрнаступления. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления украинских войск, пояснив, что данный вопрос является прерогативой Минобороны.