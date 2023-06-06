НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск

Источник:
РИА Новости
872 0

ВСУ начали крупномасштабное наступление на южно-донецком направлении и попытались прорвать оборону на уязвимом участке фронта, однако задач противник не добился, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона на пяти участках, уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На всех направлениях ВСУ были отброшены.

При этом Генштаб вооруженных сил Украины отрицает начало украинского контрнаступления. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления украинских войск, пояснив, что данный вопрос является прерогативой Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
ВС России уничтожили восемь «Леопардов» и 1,5 тыс. бойцов ВСУ
Киев бросил в бой немецкие танки Leopard
ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки 650 снарядов
США поверили в успех контрнаступления Украины
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
48
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
Путин рассказал, кто в России главнее него
27
American Thinker раскрыл, почему США выгодна война на Украине