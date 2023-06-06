Apple представила новую операционную систему iOS 17

Компания Apple в ходе конференции WWDC 2023 представила новые функции своей будущей операционной системы iOS 17, выход которой состоится осенью 2023 года.

Так, в iOS 17 появится возможность выбора фото для контактов аналогично тому, как это устроено при установке обоев рабочего стола. Например, к изображению можно добавить текст или эмодзи.

С помощью NameDrop пользователи смогут обмениваться номерами и прочими контактными данными простым поднесением аппаратов друг к другу. Аудиосообщения будут автоматически преобразовываться в текст.

В iOS 17 будет обновлен мессенджер iMessage, он получит фильтры для поиска и возможность быстрого перехода к началу диалога. Также появится приложение Journal, которое представляет собой личный электронный дневник.

Кроме этого, был анонсирован режим StandBy, в котором смартфон превращается в умный дисплей. Например, устройство можно будет использовать в качестве прикроватных часов.