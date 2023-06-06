Киев бросил в бой немецкие танки Leopard

Немецкие танки Leopard впервые появились в зоне боевых действий в Донбассе, сообщил замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard. Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы», — отметил он в своем телеграм-канале.

По словам Ходаковского, ВСУ активизировались на всех направлениях линии фронта в ДНР и пытаются нащупать слабые места российских сил. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники.

Украина получает тяжелую бронетехнику сразу от нескольких европейских стран — около ста танков Leopard ВСУ поставили Дания, Германия и Нидерланды. Кроме этого, Leopard обещали представить Польша и Канада.

Leopard 2 — основной танк немецкой армии. Он считается одним из лучших в мире — в специализированных рейтингах Military Ordnance танк регулярно занимает первое место.