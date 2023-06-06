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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев бросил в бой немецкие танки Leopard

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкие танки Leopard впервые появились в зоне боевых действий в Донбассе, сообщил замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard. Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы», — отметил он в своем телеграм-канале.

По словам Ходаковского, ВСУ активизировались на всех направлениях линии фронта в ДНР и пытаются нащупать слабые места российских сил. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники.

Украина получает тяжелую бронетехнику сразу от нескольких европейских стран — около ста танков Leopard ВСУ поставили Дания, Германия и Нидерланды. Кроме этого, Leopard обещали представить Польша и Канада.

Leopard 2 — основной танк немецкой армии. Он считается одним из лучших в мире — в специализированных рейтингах Military Ordnance танк регулярно занимает первое место.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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