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Украина признала катастрофическое сокращение населения

Источник:
Sibnet.ru
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Население Украины с начала 2022 года сократилось до 29 миллионов человек, следует из данных аналитического центра «Украинский институт будущего».

По оценкам организации, с февраля прошлого года страну покинули 20,7 миллиона человек, из них впоследствии вернулись 12,1 миллиона. В начале 2022 года на Украине фактически проживали 37,6 миллиона человек.

Сейчас в стране работают лишь 9,1-9,5 миллиона жителей. Если вычесть из них бюджетников, то остается порядка 7-7 миллионов работающих украинцев, которые «везут» на себе» 22-23 миллиона пенсионеров и детей.

Уже через несколько лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих. Институт отмечает, что в результате в государстве попросту некому будет создавать ВВП.

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Политика #Мир
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