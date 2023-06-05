Украина создала в России сеть агентов для диверсий

Украина создала внутри России сеть агентов, которые устраивают диверсии в стране. Агенты вербуются из проукраински настроенных россиян, в нее также входят сотрудники украинской разведки.

Агентам передают дроны и их компоненты для атак по целям внутри России, передает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в разведке США. Именно эта сеть осуществила атаку беспилотников на Кремль в начале мая.

Американские источники утверждают, что дроны были запущены с территории России, а не Украины. При этом неизвестно, были ли другие атаки, в том числе атаки дронов на Москву в конце мая или на нефтеперерабатывающие заводы, совершены участниками этой агентурной сети.

Телеканал отмечает, что Украина смогла наладить контрабандные маршруты для поставки дронов украинского производства и их частей на территорию России, однако не ясно, как именно они были доставлены в страну.

CNN указывает, что в последний год в России часто происходят «загадочные пожары и взрывы» на инфраструктурных объектах. Вполне возможно, что за ними стоит сеть диверсантов, управляемая Киевом.