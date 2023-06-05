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Выросло число погибших после отравления сидром

Источник:
Sibnet.ru
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Число пострадавших от отравления сидром выросло до 35 человек, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

По его словам, 25 человек пострадали в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в больнице.

Ранее также сообщалось о двух случаях смерти в Новокуйбышевске в Самарской области, также два человека отравились в Удмуртии, они госпитализированы. Управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия и Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли «Мистер Сидр», купленный в сетевых магазинах «Территория пива».

СКР уже задержал индивидуального предпринимателя по делу об отравлении спиртным напитком. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.

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