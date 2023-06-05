Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь

Молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы, инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш.

Загадочная трагедия случилась в одной из деревень района Бахраич на севере штата. 22-летний молодой человек сыграл свадьбу со своей 20-летней девушкой, после торжества они уединились в своей комнате, а на следующее утро их обнаружили мертвыми, пишет India Today.

Результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. При этом причина одновременного сердечного приступа у двух молодых и здоровых молодоженов осталась тайной.

Местная полиция начала расследование, однако никаких дополнительных фактов трагедии установить не удалось. Останки молодоженов были кремированы в родной деревне.